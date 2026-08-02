Accidente fatal: murió un joven tras chocar de atrás un micro en el Acceso Sur

El joven, de 21 años, falleció tras impactar con su vehículo en la parte trasera del colectivo. Los dos acompañantes fueron hospitalizados.

El joven impactó contra la parte trasera del micro y falleció en el acto.

Un joven murió este domingo por la mañana luego de chocar violentamente contra un colectivo en el Acceso Sur, a la altura del Carril Rodríguez Peña. El hecho ocurrió a las 7:35 y el hombre de 21 años falleció en el acto, mientras que sus acompañantes fueron trasladados a diferentes hospitales.

Según información policial, un colectivo Mercedes Benz, que prestaba un servicio privado de turismo con destino a alta montaña, circulaba de norte a sur cuando fue impactado de forma violenta en la parte trasera por un Volkswagen Bora.

El accidente fue notificado a través de un llamado al 911, por lo que personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado se desplazaron al lugar y certificaron lo sucedido. Como consecuencia del choque, el conductor del automóvil falleció en el lugar.

El joven de 21 años falleció en el acto. Los acompañantes del joven fueron trasladados Los dos acompañantes del vehículo fueron asistidos por personal del SEC: una joven de 20 años, que presentaba politraumatismos y fue trasladada al hospital Lagomaggiore; y un joven, inconsciente al momento de la asistencia, que fue traslado al hospital Central.

Por otra parte, una pasajera del colectivo sufrió una cervicalgia producto del impacto del vehículo, pero no fue trasladada luego de ser asistida y evaluada por el personal presente.