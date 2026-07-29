Quién era Mark Lensink, el joven neerlandés que murió en las Cataratas del Iguazú

Un joven neerlandés murió luego de que la lancha en la que realizaba una excursión junto a su familia volcara en aguas del río Iguazú , del lado brasileño de las Cataratas . La Marina de Brasil inició una investigación para determinar las causas del accidente, mientras otros dos pasajeros permanecen hospitalizados fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante un recorrido privado organizado por la empresa Macuco Safari. La embarcación transportaba a seis turistas provenientes de Países Bajos y a dos tripulantes cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, se dio vuelta durante el trayecto habitual que permite observar los saltos de cerca.

Según informaron los Bomberos Militares del estado de Paraná, la víctima fue identificada como Mark Lensink , quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el vuelco de la lancha. Los rescatistas le practicaron maniobras de primeros auxilios y luego lo trasladaron a un hospital de la zona, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El joven era oriundo de la ciudad de Rijssen, en los Países Bajos . De acuerdo con la información publicada en su perfil de LinkedIn, había cursado una tecnicatura en Arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences y era propietario de una empresa dedicada a la construcción y la carpintería en su ciudad natal.

Lensink había viajado a Brasil junto a integrantes de su familia para pasar sus vacaciones.

Mark Lensink practicaba deportes extremos. Facebook

Otros heridos tras el vuelco de la lancha

Tras el accidente, tres mujeres y un hombre recibieron asistencia médica en el lugar y posteriormente regresaron con sus familiares. Otras dos personas, un hombre de 49 años y una mujer de 48, debieron ser trasladadas a un hospital. Las autoridades informaron que el hombre permanece bajo observación médica, mientras que la mujer fue atendida por una fractura en un pie. Ambos se encuentran fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la Marina de Brasil, que analizará si el vuelco estuvo relacionado con fallas humanas, problemas técnicos en la embarcación o factores ambientales. Los peritos también revisarán si durante la excursión se cumplieron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de actividades turísticas.

La crecida del río Iguazú

El accidente ocurrió en un contexto de crecida extraordinaria del río Iguazú. En los últimos días, el caudal aumentó considerablemente como consecuencia de las lluvias registradas en la región. Según informó el concesionario del Parque Nacional Iguazú, este lunes el río alcanzó un caudal de 6.500 metros cúbicos por segundo, muy por encima de los valores habituales.

Durante la semana anterior, el circuito de la Garganta del Diablo permaneció cerrado entre el miércoles y el domingo debido a que el caudal superó los 8.500 metros cúbicos por segundo. En ese mismo período, también fueron suspendidas las excursiones en lancha del lado argentino.

Después del accidente, la empresa Macuco Safari interrumpió temporalmente sus salidas para facilitar el trabajo de los investigadores y la realización de las pericias correspondientes.

En paralelo, la empresa Jungle Explorer, que opera las excursiones náuticas en el lado argentino de las Cataratas del Iguazú, canceló parte de los recorridos programados durante la semana como medida preventiva mientras continúan las evaluaciones sobre las condiciones del río.