Buscan desesperadamente a Iara Ayelén Duprat: cuándo desapareció y qué se sabe

El Ministerio de Seguridad Naciona l activó una Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Iara Ayelén Duprat, una adolescente de 17 años que permanece desaparecida desde el viernes 24 de julio en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.

La joven, conocida como "Kiara", fue vista por última vez ese día. Desde entonces, no se conoce su paradero y las autoridades iniciaron un operativo para intentar localizarla. La denuncia fue presentada por su madre en la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente salió de su domicilio con la intención de encontrarse con su novio . Sin embargo, nunca llegó al lugar acordado ni regresó a su casa .

Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posibilidad de que Iara Ayelén Duprat se haya trasladado por sus propios medios hacia la provincia de Entre Ríos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía por la desaparición de Iara Ayelén Duprat.

Con el objetivo de facilitar su identificación, las fuerzas de seguridad difundieron una descripción física de la adolescente. Informaron que tiene contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, posee tez blanca, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes.

Además, indicaron que presenta tres tatuajes que pueden resultar útiles para su identificación. Uno de ellos se encuentra en una mano y contiene la inscripción "Dalil" junto a mariposas. Otro está ubicado en las costillas con el nombre "Mauricio". El tercero lleva la inscripción "Bryan".

La Policía de Corrientes solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita establecer el paradero de la adolescente. Las autoridades recordaron que toda información puede comunicarse en la dependencia policial más cercana para colaborar con la investigación en curso.

Qué es el Alerta Sofía

El Alerta Sofía es el protocolo que se activa en casos de desaparición de menores cuando las autoridades consideran que existen circunstancias que requieren una difusión inmediata para fortalecer las tareas de búsqueda. En este caso, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso su implementación para ampliar el alcance del operativo y favorecer la obtención de información que permita localizar a la joven.