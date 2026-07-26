Alta montaña: hasta dónde se puede circular por la Ruta 7

Según informaron las autoridades, continúan las restricciones en algunos tramos de la Ruta 7 en alta montaña. Circuitos habilitados para el turismo.

Mientras continúan los trabajos en la zona de alta montaña por las intensas nevadas registradas en los últimos días, las autoridades informaron que la Ruta 7 se encuentra habilitada desde Uspallata hasta Polvaredas para todo tipo de vehículos, incluidos aquellos que realizan turismo.

El comunicado también aclara que el tramo que conecta la localidad de Polvaredas con el Túnel Cristo Redentor no se encuentra transitable. A su vez, solicitaron máxima precaución al momento de circular debido a que se registran voladuras de nieve sobre la calzada y posibles formaciones de hielo.

Se habilitó el tramo que une Uspallata y Polvaredas en alta montaña. Alf Ponce /MDZ Además, se recomienda respetar los límites establecidos de velocidad, utilizar luces bajas de manera permanente y verificar el estado de los neumáticos antes de comenzar el recorrido. También advirtieron a los usuarios que durante toda la temporada invernal, la portación de cadenas es obligatoria para circular por el Corredor Andino.

Condiciones climáticas en alta montaña Según el informe, en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas se registra un cielo cubierto, con vientos moderados. En Uspallata, por su parte, el cielo se observa con una nubosidad dispersa.

A su vez, informaron que continúan las condiciones adversas con algunas ventanas de buen tiempo, las cuales se sostendrán por algunos días. Se espera que a partir del martes 4 de agosto el tiempo mejore, favoreciendo el trabajo de despeje en la ruta.