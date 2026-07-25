Nevada histórica en alta montaña: ya son más de 100 los evacuados

Según los reportes oficiales, las evacuaciones realizadas en alta montaña debido a las contingencias climáticas alcanzan un total de 101 personas.

Este sábado se procedió a la evacuación de cinco personas y el número de personas asistidas en alta montaña ya asciende a 101.

El fuerte temporal que afecta a la alta montaña mendocina no da tregua. Según se informó, el operativo de asistencia y evacuación ya permitió trasladar a 101 personas desde distintos puntos de la cordillera. Cabe resaltar que en Las Cuevas todavía permanecen unas 20 personas esperando ser asistidas.

Según informó el comisario Mario Lucero, una de las situaciones más delicadas se registró en Polvaredas, donde una familia pidió ser evacuada debido a la falta de leña, alimentos y recursos económicos para afrontar las consecuencias del temporal.

Ante este panorama, los efectivos concretaron el traslado de cinco personas -una pareja y tres menores- hasta Uspallata, donde quedaron alojados junto a familiares.

Una familia de Polvaredas fue asistida este sábado. Comisario Mario Lucero Durante el operativo, además, el personal policial colaboró para asistir a un minibús que transportaba familias y que había quedado detenido por las complicadas condiciones climáticas.

Resta evacuar a Villa Las Cuevas De acuerdo con el reporte oficial, las evacuaciones realizadas entre Puente del Inca y Polvaredas alcanzan un total de 101 personas.