Alta montaña: hasta dónde se puede transitar

Según informaron las autoridades, en alta montaña se habilitó un tramo de la Ruta 7, mientras que otros sectores permanecen inhabilitados.

Mientras continúan los trabajos operativos en la zona de alta montaña por las intensas nevadas registradas, las autoridades informaron la Ruta 7 se encuentra habilitada sólo hasta Uspallata. Hasta ese sector pueden circular todo tipo de vehículos. Sin embargo, a partir de ahí, el camino hasta el ingreso al Túnel Cristo Redentor continúa intransitable.

El comunicado informa que se registran voladuras de nieve sobre la calzada y posibles formaciones de hielo, por lo que se solicita circular con precaución, respetar los límites de velocidad, llevar las luces bajas encendidas y verificar el estado de los neumáticos.

Según detallan las autoridades, entre Uspallata y Polvaredas, el tránsito permanece intransitable por lloviznas y desprendimientos de rocas. Hacia Punta de Vacas las restricciones responden a las incesantes nevadas, condiciones que se replican en Punta de Vacas y Penitentes.

A su vez, las autoridades recordaron a los usuarios que durante la temporada invernal la portación de cadenas es obligatoria para circular por el Corredor Andino.

Continúa nevando en algunos sectores de alta montaña Alf Ponce /MDZ Condiciones climáticas en alta montaña Según el informe, las nevadas continúan en Las Cuevas y de manera intermitente tanto en Puente del Inca como en Punta de Vacas, donde se registra una acumulación nívea de 60 cm. También se registran vientos moderados en la zona y visibilidad normal en la mayor parte del camino, a excepción de Las Cuevas.