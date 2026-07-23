MDZ en alta montaña: las mejores fotos de la nieve en medio de un temporal histórico

Alta montaña se tiño de blanco tras un temporal histórico. MDZ recorrió la ruta 7 hasta Punta de Vacas. Las mejores posatales.

Desde el miércoles al mediodía se abrió una ventana de buen tiempo que permitió despejar parte de la ruta 7 y habilitar el tránsito para turismo interno hasta Punta de Vacas. MDZ estuvo en alta montaña y registró las mejores fotos de una nevada histórica.

Los guanacos en la cordillera mendocina. Alf Ponce /MDZ Una nevada histórica Desde el 15 de julio está nevando en alta montaña. En algunas zonas, cercanas al túnel internacional, se han acumulado hasta cinco metros de nieve. Entre el miércoles y el jueves se abrió una ventana de buen tiempo pero los pronósticos indican que el temporal se extenderá hasta el 2 de agosto.

En total, los operativos de rescate han evacuado 92 personas. Sin embargo, todavía hay gente viviendo en las localidades de alta montaña: vecinos, prestadores turísticos y empleados de algunos complejos. A diario, los montañeses deben sacar con palas la nieve acumulada en las puertas y techos. Algunos recorren la zona con esquiés de travesía.

Ayer y hoy habilitaron el tránsito interno para el turismo. Alf Ponce /MDZ Una ventana de buen clima Las intensas nevadas obligaron a las autoridades a cerrar el tránsito por la ruta 7 y solo se podía llegar hasta Uspallata por el peligro del hielo en el camino y el riesgo de avalancha. Hasta ahora solo se habilitaron brechas sanitarias para evacuar a personas que se habían quedado sin víveres o combustible.

Sin embargo, ayer al mediodía se despejó y las máquinas de Vialidad Nacional logran despejar la nieve de la ruta. El camino quedó abierto para el turismo interno hasta Punta de Vacas, la localidad más cercana a Uspallata. Por ahora no se puede ir hasta Penitentes, Puente del Inca o Las Cuevas donde se encuentran las pistas de esquí y los parques de nieve.