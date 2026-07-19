Nevada histórica en alta montaña: evacuados, 3 metros de nieve y 10 días más de temporal

Un temporal de proporciones inusuales dejó paralizada la alta montaña mendocina , donde la acumulación de nieve ya alcanzó los tres metros en algunas zonas. Según el pronóstico oficiales, el temporal se prolongará hasta el próximo 2 de agosto.

Es decir, todavía restan al menos diez días de condiciones climáticas adversas en toda la zona de alta montaña , con el tránsito vehicular restringido únicamente hasta la localidad de Uspallata.

Los números hablan por sí solos. En el paraje Punta de Vacas -a 50 kilómetros de Uspallata- la nieve acumulada llega a los 40 centímetros, mientras que en Puente del Inca la cifra trepa hasta los 2,5 metros.

Por su parte, en Penitentes el manto blanco supera los 2 metros de altura y, en la localidad de Las Cuevas -a solo 5 kilómetros del túnel Cristo Redentor- la acumulación nívea acumulada alcanza los 3,30 metros, un registro que da la real dimensión del fenómeno que golpea a la cordillera.

Frente a este escenario, distintos organismos desplegaron un operativo conjunto para asistir a quienes quedaron atrapados por el mal tiempo. Personal de Vialidad Nacional trabajó sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del Complejo Roque Carranza, abriendo una brecha con maquinaria motoniveladora que permitió el ascenso de los equipos de rescate hacia sectores de la alta montaña que habían quedado prácticamente incomunicados por el temporal.

Gran operativo para evacuar personas de alta montaña. Osvaldo Valle

Durante la última jornada se completó la evacuación de 20 vecinos de la zona de Puente del Inca, entre los que había mujeres, hombres, niños y adultos mayores. El grupo fue trasladado sin inconvenientes hasta la Terminal de Ómnibus y en buen estado de salud, sin haber sufrido complicaciones durante el operativo.

La tarea contó con la participación coordinada de Gendarmería Nacional, la Policía de Mendoza, el Grupo de Unidades de Montaña (GUM) y la Coordinación del Corredor Internacional, además del rol clave de Vialidad Nacional en la apertura de caminos.

En los días previos, Gendarmería Nacional ya rescató a otras 30 personas, entre turistas y pobladores, que habían quedado varadas por la nieve en distintos puntos del sector cordillerano de la Ruta 7. El operativo inició el viernes, cuando efectivos del Escuadrón 27 "Uspallata" y del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) detectaron la presencia de damnificados imposibilitados de circular con seguridad debido a las tormentas de nieve.

Para llegar hasta ellos, las fuerzas debieron recurrir a un vehículo técnico especializado Hägglunds, de tracción oruga doble y diseñado especialmente para operar en condiciones de bajas temperaturas extremas, una herramienta indispensable a la hora de moverse por terrenos que el temporal dejó prácticamente intransitables.

Un vehículo técnico especializado Hägglunds, de tracción oruga doble y diseñado especialmente para operar en condiciones de bajas temperaturas extremas, Gentileza

Con el corredor internacional cortado más allá de Uspallata y un pronóstico que extiende el mal tiempo por al menos diez días más, las autoridades mantienen el operativo activo y piden extremar las precauciones a quienes tengan previsto circular o permanecer en la zona de alta montaña durante las próximas jornadas.

Los impresionantes videos de la nevada

Osvaldo Valle

Osvaldo Valle

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