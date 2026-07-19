Temporal en alta montaña: ya son 30 las personas rescatadas tras las intensas nevadas

El operativo continúa en la Ruta 7, donde efectivos de Gendarmería trabajan para asistir a quienes quedaron aislados por el fuerte temporal.

El operativo de rescate desplegado por Gendarmería Nacional en la alta montaña de Mendoza continúa dejando nuevos evacuados. Este domingo, la fuerza informó que ya son 30 las personas rescatadas tras quedar varadas por el fuerte temporal de nieve que afecta distintos sectores de la cordillera.

Las tareas comenzaron el viernes, luego de que el personal del Escuadrón 27 "Uspallata" y el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) tomara conocimiento de la presencia de turistas y pobladores aislados a causa de las intensas nevadas y la acumulación de nieve que impedía transitar con seguridad.

Frente a la emergencia, los efectivos desplegaron un amplio operativo utilizando un vehículo técnico especializado Hägglunds de doble oruga, preparado para desplazarse en condiciones extremas y bajas temperaturas.

Gendarmería Nacional continúa desplegando operativos en alta montaña debido a las intensas nevadas que afectan la zona cordillerana de Mendoza. Gendarmería Nacional Cómo fue el operativo de rescate En una primera intervención, los gendarmes llegaron hasta el kilómetro 1210 de la Ruta Nacional 7, donde localizaron a un grupo de ciudadanos argentinos que se encontraban expuestos a las severas condiciones meteorológicas. Allí les brindaron asistencia primaria antes de iniciar la evacuación.

Con el correr de las horas, el operativo se amplió a otros sectores afectados por el temporal, permitiendo localizar y trasladar a más personas que habían quedado aisladas por la nieve.