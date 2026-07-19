Temporal en alta montaña: ya son 30 las personas rescatadas tras las intensas nevadas
El operativo continúa en la Ruta 7, donde efectivos de Gendarmería trabajan para asistir a quienes quedaron aislados por el fuerte temporal.
El operativo de rescate desplegado por Gendarmería Nacional en la alta montaña de Mendoza continúa dejando nuevos evacuados. Este domingo, la fuerza informó que ya son 30 las personas rescatadas tras quedar varadas por el fuerte temporal de nieve que afecta distintos sectores de la cordillera.
Las tareas comenzaron el viernes, luego de que el personal del Escuadrón 27 "Uspallata" y el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) tomara conocimiento de la presencia de turistas y pobladores aislados a causa de las intensas nevadas y la acumulación de nieve que impedía transitar con seguridad.
Frente a la emergencia, los efectivos desplegaron un amplio operativo utilizando un vehículo técnico especializado Hägglunds de doble oruga, preparado para desplazarse en condiciones extremas y bajas temperaturas.
Cómo fue el operativo de rescate
En una primera intervención, los gendarmes llegaron hasta el kilómetro 1210 de la Ruta Nacional 7, donde localizaron a un grupo de ciudadanos argentinos que se encontraban expuestos a las severas condiciones meteorológicas. Allí les brindaron asistencia primaria antes de iniciar la evacuación.
Con el correr de las horas, el operativo se amplió a otros sectores afectados por el temporal, permitiendo localizar y trasladar a más personas que habían quedado aisladas por la nieve.
Los evacuados fueron trasladados a Uspallata
De acuerdo con el último parte oficial, 30 personas fueron evacuadas de manera segura desde distintos puntos de la alta montaña y trasladadas hasta la localidad de Uspallata, donde recibieron resguardo y asistencia médica preventiva.
El operativo se mantiene en un contexto de persistentes nevadas en la cordillera mendocina. Durante este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil mantienen alertas por nieve, viento blanco y baja visibilidad, mientras que los pasos internacionales Cristo Redentor y Pehuenche permanecen cerrados debido a las condiciones climáticas.