Temporal en Chile: sube a cuatro el número de fallecidos y declararon alerta roja en Valparaíso

El histórico temporal que afecta a Chile continúa dejando consecuencias devastadoras. Según el reporte más reciente, ya son cuatro las personas fallecidas, luego de que se confirmara una nueva víctima en la región de Valparaíso , donde las autoridades decretaron alerta roja por el alto riesgo de aluviones y derrumbes.

El sistema frontal, acompañado por un intenso río atmosférico, afecta a diez de las dieciséis regiones del país y mantiene un escenario de emergencia con calles anegadas, crecidas de ríos, marejadas, embarcaciones encalladas, cortes masivos de energía eléctrica y fuertes ráfagas de viento que, en algunos sectores, alcanzan entre 100 y 160 kilómetros por hora.

"Seguimos enfrentando un escenario complejo. Todavía enfrentaremos horas que serán especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse y a evitar desplazamientos que no sean necesarios", advirtió el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La situación más delicada se registra en la región de Valparaíso, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja ante la "alta probabilidad" de aluviones y derrumbes tanto en sectores costeros como en la cordillera de la Costa.

Como medida preventiva, fueron evacuadas distintas localidades cercanas a esteros como Marga Marga y Quilpué ante el riesgo de desbordes.

En Coquimbo, más de 2.500 personas permanecen aisladas, mientras que en distintos puntos del país se contabilizan cerca de un centenar de viviendas destruidas o con daños de consideración.

En tanto, el suministro eléctrico continúa afectado, con casi 400.000 hogares sin servicio, principalmente en Valparaíso.

También hubo evacuaciones preventivas en Talagante, donde vecinos asentados de manera irregular sobre el cauce del río Mapocho debieron abandonar sus viviendas ante el riesgo de inundaciones.

Qué dicen las autoridades de Chile sobre el fenómeno

La Dirección Meteorológica de Chile calificó este "tren de sistemas frontales acompañado de un río atmosférico intenso" como uno de los episodios meteorológicos más importantes registrados en los últimos años.

Incluso, si se cumplen los pronósticos de precipitaciones, podría convertirse en el evento de lluvias más intenso para un mes de julio desde que existen registros.

"Se está viviendo el peak de precipitaciones en la zona centro de nuestro país: en Valparaíso, Coquimbo y la Región Metropolitana", explicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El presidente José Antonio Kast recorrió el viernes la comuna de Penco, en la región del Biobío, una de las más castigadas por el temporal, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia.

Las previsiones indican que las lluvias continuarán al menos hasta la noche del domingo y avanzarán hacia el norte del país. La principal preocupación está centrada en Atacama y Coquimbo, donde las autoridades reconocieron que las intensas precipitaciones podrían generar una situación especialmente crítica.

Las impresionantes imágenes del temporal en Chile

FUENTE: EFE