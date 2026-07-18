Ni playa ni nieve: este pueblo de Chile sorprende cuando llega el invierno

Mientras muchos viajeros apuntan hacia la costa, Olmué ofrece una propuesta completamente distinta. Este pueblo de la Región de Valparaíso se encuentra al pie del Parque Nacional La Campana y combina montañas, bosque nativo, gastronomía y un ambiente tranquilo que cobra un encanto especial durante el invierno .

Ubicado a poco más de una hora de Santiago y a unos 50 kilómetros de Valparaíso, el pueblo es conocido como la “Capital Folclórica de Chile ” y se transformó en uno de los destinos preferidos para quienes buscan naturaleza y descanso. Su clima templado permite recorrer la zona durante todo el año, aunque las lluvias invernales cambian el paisaje y tiñen de verde los cerros.

El gran atractivo de Olmué es el Parque Nacional La Campana. Este espacio protege uno de los ecosistemas más importantes de la zona central de Chile y alberga el emblemático bosque de palma chilena, además de numerosas especies de flora y fauna nativas.

Durante el invierno, las temperaturas más frescas convierten al parque en una excelente opción para realizar caminatas. Los senderos permiten recorrer quebradas, bosques y miradores naturales desde donde se observan los valles de la Región de Valparaíso y, en los días despejados, incluso parte de la cordillera de los Andes .

Pero el pueblo no vive únicamente de sus paisajes. Sus calles reúnen restaurantes de cocina tradicional chilena, cafeterías, hospedajes rurales y pequeños emprendimientos que ofrecen productos regionales, convirtiendo a Olmué en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Las caminatas, la gastronomía y el entorno natural convierten a este pueblo en una escapada ideal para disfrutar del invierno.

Otro de los puntos más visitados es la Plaza Manuel Montt, rodeada de árboles y comercios, que funciona como el corazón de la localidad. Desde allí resulta sencillo acceder a distintos circuitos turísticos y disfrutar del ritmo pausado que caracteriza al lugar.

La cercanía con el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y con otros atractivos de la Región de Valparaíso permite complementar la visita con excursiones de un día, aunque muchos viajeros prefieren quedarse en Olmué para disfrutar de la tranquilidad del entorno serrano.

Lejos de la imagen tradicional de playas y balnearios, Olmué demuestra que el invierno también tiene mucho para ofrecer en Chile. Entre montañas, bosques y senderos, este pueblo se convirtió en una de las escapadas más atractivas para quienes buscan naturaleza y aire puro.