Montañas, cascadas y aire puro: así es este pueblo escondido de Catamarca

En el corazón de la sierra catamarqueña, Las Juntas ofrece una imagen muy distinta a la que muchos asocian con la provincia. Este pueblo se caracteriza por su abundante vegetación, el sonido permanente de los ríos y un paisaje de montaña que invita a recorrerlo sin apuro.

Ubicado en el departamento Ambato, a unos 50 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca , el pueblo forma parte de un corredor serrano conocido por su clima agradable durante gran parte del año. Su entorno está dominado por quebradas, bosques y cursos de agua que nacen en las sierras de Ambato. (turismo.catamarca.gob.ar)

El nombre de la localidad proviene justamente de la unión de varios arroyos y ríos que atraviesan la zona. Esos cursos de agua forman balnearios naturales, pequeñas cascadas y sectores muy elegidos para descansar, especialmente durante los meses más cálidos. (turismo.catamarca.gob.ar)

Pero el atractivo de este pueblo va mucho más allá del agua. Los senderos permiten caminar entre bosques de alisos, nogales y otras especies nativas, mientras que los caminos serranos conducen hacia miradores naturales desde donde se observan los valles y montañas del departamento Ambato .

Las Juntas también es un buen punto de partida para descubrir otros rincones de la región. Muy cerca se encuentran localidades como El Rodeo y La Puerta, formando un circuito turístico serrano que combina naturaleza, gastronomía regional y actividades al aire libre. (turismo.catamarca.gob.ar)

El entorno de las sierras de Ambato convierte a este pueblo en una de las escapadas naturales más buscadas de Catamarca.

La tranquilidad es otro de los rasgos que distinguen al pueblo. Las calles arboladas, las construcciones bajas y el ritmo pausado permiten disfrutar del paisaje sin el movimiento de los grandes centros turísticos, una característica que muchos visitantes buscan durante una escapada.

La gastronomía local suma sabores típicos del noroeste argentino, con platos regionales, dulces artesanales y productos elaborados por emprendedores de la zona, que suelen ofrecerse en ferias y comercios del pueblo.

Por eso Las Juntas se convirtió en uno de los destinos serranos más atractivos de Catamarca. Entre ríos, montañas y bosques, este pueblo demuestra que la provincia también guarda rincones donde el verde es el gran protagonista.