Sobre la Ruta 40, este pueblo sorprende con termas, arqueología y un paisaje rojizo

Una pequeña iglesia de color rosado anuncia la llegada a Hualfín. Detrás aparecen los viñedos, los árboles y una sucesión de cerros áridos que rodean a este pueblo del departamento Belén, ubicado sobre uno de los tramos más atractivos de la Ruta 40 .

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario es una de las construcciones más importantes de la localidad. El templo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1967 y su fachada sencilla se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de Hualfín.

El pueblo se encuentra en un valle enmarcado por las sierras de Hualfín y Alumbrera, a unos 1.860 metros sobre el nivel del mar. En sus alrededores se alternan montañas, quebradas, campos cultivados y formaciones de arenisca rojiza conocidas como los Castillos de Hualfín.

La producción agrícola también forma parte del paisaje. Las condiciones secas, la amplitud térmica y la disponibilidad de agua proveniente de los ríos cercanos favorecieron el cultivo de la vid y del pimiento, dos actividades que todavía sostienen buena parte de la identidad local .

Los viñedos de altura rodean distintos sectores del pueblo y alimentan una pequeña producción vitivinícola. Las hileras de plantas, el suelo claro y las montañas del fondo crean una postal que cambia según la época del año, especialmente durante la vendimia.

Los viñedos de altura y los cerros rojizos forman parte del paisaje que rodea a este pueblo.

Hualfín también conserva una historia mucho más antigua. Las investigaciones arqueológicas muestran que el valle estuvo habitado desde siglos antes de la llegada española y que sus poblaciones mantuvieron vínculos con el Imperio inca. El sitio Hualfín Inka se encuentra sobre una de las mesetas cercanas a las sierras.

A ese patrimonio se suman las artesanías textiles. Hualfín integra la Ruta del Telar de Catamarca, un circuito que reúne a tejedoras y tejedores que trabajan con fibras de oveja, llama y vicuña, conservando técnicas transmitidas entre generaciones.

Otro de los motivos para detenerse son las aguas termales de la Quebrada de Hualfín. El complejo se encuentra en un entorno de montaña y amplía la propuesta de un destino que muchas veces queda reducido a una parada breve sobre la Ruta 40.

La iglesia rosada, los viñedos, las termas y los vestigios arqueológicos hacen que Hualfín tenga mucho más para mostrar de lo que se ve desde la ruta. Este pueblo catamarqueño reúne paisaje, producción e historia en un rincón todavía poco explorado del norte argentino.