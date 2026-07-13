Villa Yacanto, el pueblo boutique que mira de frente al cerro más alto de Córdoba

El camino empieza a ganar altura y el paisaje cambia antes de llegar. Entre pinares, arroyos y sierras aparece Villa Yacanto, un pueblo del Valle de Calamuchita que conserva una escala tranquila y tiene al cerro Champaquí como gran protagonista. La localidad se encuentra a unos 125 kilómetros de la ciudad de Córdoba y ocupa una posición privilegiada dentro del valle.

Su cercanía con las Sierras Grandes le permite combinar bosques, ríos cristalinos y caminos de montaña en un entorno que se aleja del movimiento de los centros turísticos más masivos. Uno de sus principales diferenciales es el acceso hacia el Cerro Los Linderos y el Champaquí.

Desde el pueblo parte un camino de ripio de unos 42 kilómetros que sube hasta el filo serrano, desde donde una caminata relativamente corta permite acercarse a la cumbre más alta de Córdoba. Ese recorrido atraviesa sectores de bosque, arroyos, quebradas y miradores naturales.

A medida que el camino gana altura, aparecen vistas abiertas sobre el Valle de Calamuchita y una geografía cada vez más agreste, muy distinta a la postal clásica de los balnearios cordobeses. Pero Villa Yacanto no depende solamente del Champaquí .

El pueblo también ofrece cabalgatas, pesca deportiva, avistaje de aves, safaris fotográficos y paseos por senderos rodeados de vegetación nativa. La cercanía con parajes como El Durazno amplía las opciones para recorrer la zona.

Cabalgatas, senderismo y observación de aves forman parte de las actividades de este pueblo del Valle de Calamuchita.

Allí aparecen ríos de agua clara, pequeños balnearios y sectores de bosque que permiten combinar caminatas, descanso y paisajes serranos sin necesidad de hacer travesías exigentes. Córdoba Turismo define a Villa Yacanto como un pequeño “pueblo boutique”, una idea que resume bastante bien su identidad.

Las construcciones bajas, los caminos tranquilos y la presencia constante de las sierras forman una atmósfera distinta a la de otras localidades más urbanizadas del valle. Durante la noche, el cielo también gana protagonismo.

La zona cuenta con propuestas de astroturismo y caminatas orientadas a observar constelaciones, planetas y otros objetos visibles a simple vista desde las sierras. Por eso Villa Yacanto funciona como una escapada con personalidad propia.

¿Un destino ideal en Córdoba?

Entre bosques, arroyos y el camino hacia el Champaquí, este pueblo de Córdoba ofrece naturaleza, aventura y una tranquilidad que todavía conserva buena parte del espíritu serrano.