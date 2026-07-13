El pueblo colonial escondido en las sierras donde podés entrar a una mina subterránea y buscar tu propio oro

Distinguido por la ONU Turismo como uno de los pueblos rurales más bellos del planeta, La Carolina emerge en las Sierras de San Luis como un portal hacia el siglo XVIII.

La Carolina es un fascinante pueblo que invita a realizar un auténtico viaje en el tiempo hacia la época de la fiebre del oro sudamericana. Recostado sobre las imponentes Sierras de San Luis, este destino se consolidó como una opción única gracias a su mística combinación de historia minera, calles coloniales de piedra perfectamente conservadas y un entorno natural idílico para desconectarse de la rutina urbana.

De hecho, La Carolina fue reconocido oficialmente por la ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages, destacándose entre los pueblos más hermosos y con mayor encanto rural de todo el mundo.

Qué actividades hacer en el pueblo Sin lugar a dudas, una de las actividades más recomendadas para los viajeros es explorar la Mina Buena Esperanza. Esta antigua mina de oro subterránea ofrece un recorrido guiado de aproximadamente 300 metros hacia las profundidades de la montaña, donde se pueden apreciar estalactitas, formaciones geológicas sorprendentes y los vestigios reales de la explotación minera del siglo XVIII. Además, la excursión le permite a los visitantes intentar el lavado de oro artesanal en el río, utilizando los mismos métodos tradicionales que empleaban los antiguos buscadores del preciado metal.

El pueblo perfecto para desconectar en vacaciones. Turismo San Luis Para los amantes de la historia y la naturaleza, los guías locales también aconsejan visitar la Gruta de Inti Huasi. Se trata de un impactante domo volcánico que alberga uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la región, con restos que superan los 8.000 años de antigüedad. El sitio funcionó como el refugio de los primeros pobladores de las sierras y ofrece una vista panorámica espectacular del entorno puntano.