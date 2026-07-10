A orillas del lago Buenos Aires, este pueblo guarda una Patagonia distinta

En el extremo noroeste de Santa Cruz, el paisaje cambia de golpe. La estepa deja lugar a chacras, cortinas de álamos y zonas verdes que contrastan con las montañas. Allí aparece Los Antiguos, un pueblo ubicado a orillas del lago Buenos Aires y muy cerca de la frontera con Chile.

La localidad se encuentra junto al río Los Antiguos y a pocos kilómetros de Chile Chico. Su ubicación le da una identidad particular: combina vida rural, paisaje de frontera y una costa lacustre que rompe con la imagen más árida que suele asociarse con gran parte de Santa Cruz.

Uno de los rasgos más conocidos del pueblo es la producción de cerezas. Los Antiguos fue reconocido oficialmente como Capital Nacional de la Cereza y cada verano celebra esa actividad con una fiesta que reúne productores, artesanos, gastronomía y espectáculos .

Las chacras también forman parte de los recorridos turísticos. Además de cerezas, en la zona se producen frutillas, frambuesas y otras frutas finas que luego aparecen en dulces, mermeladas, licores y alfajores.

El lago Buenos Aires y la cercanía con el Parque Nacional Patagonia amplían los recorridos alrededor de este pueblo.

El lago Buenos Aires es otro de los grandes protagonistas. Su enorme superficie y el color intenso del agua forman parte del paisaje cotidiano del pueblo, con sectores para pesca deportiva, caminatas, miradores y actividades al aire libre.

Los Antiguos también funciona como punto de partida para conocer el norte santacruceño. A pocos kilómetros se encuentra el sector La Ascensión del Parque Nacional Patagonia, una zona de senderos, estepa, costas de lago y ambientes protegidos.

Otro recorrido destacado es la Ruta Provincial 41, que une Los Antiguos con Lago Posadas. El camino atraviesa mesetas, campos basálticos, miradores y sectores de altura, en uno de los trazados escénicos más impactantes de Santa Cruz.

A diferencia de otros destinos más masivos del sur, este pueblo conserva una vida tranquila y una fuerte relación con la producción local. Las chacras, los caminos arbolados y la cercanía del lago crean una imagen distinta dentro de la Patagonia.

Por eso Los Antiguos merece algo más que una parada breve. Entre cerezas, montañas, agua y paisajes de frontera, este pueblo muestra una cara verde y poco conocida de Santa Cruz.