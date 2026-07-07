Vacaciones de invierno en San Luis: el paraíso natural sin multitudes ideal para ir en familia

El destino preferido por las familias para estas vacaciones de invierno está en San Luis. Sus caminos y una propuesta entre naturaleza y descanso transforman por completo el descanso invernal en una aventura única.

El secreto mejor guardado de San Luis La localidad de San Francisco del Monte de Oro destaca como la joya absoluta de la temporada. Ofrece un entorno natural intacto y un asombroso patrimonio educativo. Escondido en un valle rodeado por las sierras de San Luis, este tranquilo pueblo resguarda la humilde escuela de adobe donde Domingo Faustino Sarmiento enseñó en su juventud. Los ríos y arroyos que cruzan la región permiten caminatas familiares en un silencio reparador.