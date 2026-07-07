Vacaciones de invierno en San Luis: el paraíso natural sin multitudes ideal para ir en familia
El refugio escondido de San Luis: el pueblo secreto entre ríos y sierras que pocos conocen. Ven a disfrutar.
El destino preferido por las familias para estas vacaciones de invierno está en San Luis. Sus caminos y una propuesta entre naturaleza y descanso transforman por completo el descanso invernal en una aventura única.
El secreto mejor guardado de San Luis
La localidad de San Francisco del Monte de Oro destaca como la joya absoluta de la temporada. Ofrece un entorno natural intacto y un asombroso patrimonio educativo. Escondido en un valle rodeado por las sierras de San Luis, este tranquilo pueblo resguarda la humilde escuela de adobe donde Domingo Faustino Sarmiento enseñó en su juventud. Los ríos y arroyos que cruzan la región permiten caminatas familiares en un silencio reparador.
La provincia complementa esta mágica experiencia con el imponente Parque Nacional Sierra de las Quijadas, un impactante cañón de rocas rojizas con senderos paleontológicos ideales para recorrer por la mañana. A pocos kilómetros, el dique Las Palmeras ofrece un espejo de agua perfecto para tardes de mate y caminatas contemplativas al sol. Los amantes del trekking encuentran su lugar explorando los senderos que conducen hacia la misteriosa Quebrada de López.