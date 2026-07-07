Volver a Bariloche a los 40: el viaje de "reegresados" que es tendencia
El tiempo regresa. Una nueva y adictiva tendencia entre adultos. Un viaje de "reegresados". Volver a Bariloche.
Los años pasaron, pero aquel viaje estudiantil que marcó la adolescencia de generaciones enteras ya no es un recuerdo exclusivo de los 17 años. Una iniciativa reúne a antiguos compañeros de aula para vivir otra experiencia.
El fenómeno de Bariloche que atrapa a las nuevas generaciones de adultos
Esta modalidad bautizada como el viaje de "reegresado" nació hace apenas cuatro años y explotó gracias a las redes sociales. La propuesta convoca a viejos amigos que buscan revivir anécdotas, y también a personas que jamás pudieron costear el trayecto original durante su juventud. Hoy, estos grupos cerrados de entre diez y veinte integrantes diseñan itinerarios a su total medida.
A diferencia del descontrol adolescente del pasado, las prioridades actuales son el disfrute de los paisajes. Las excursiones tradicionales como el Circuito Chico, el Cerro Campanario y el imponente Cerro Catedral se combinan con la majestuosa Ruta de los Siete Lagos. Los viajeros eligen extender sus fronteras visitando la tranquilidad de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
El verdadero motor de esta tendencia está entre las actividades recreativas al aire libre, las experiencias gastronómicas y las catas de chocolates artesanales. Aunque la vida nocturna en los emblemáticos boliches sigue tentando a los más nostálgicos, el descanso y el confort hotelero ganaron terreno. Es una revancha planificada a diferencia de los gastos de la adolescencia.
Este reencuentro sin presiones escolares funciona como una terapia para desconectar de la rutina laboral y las responsabilidades. Las agencias de turismo locales ya registran una demanda creciente y adaptan sus servicios. Pregunta en la más cercana.