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Volver a Bariloche a los 40: el viaje de "reegresados" que es tendencia

El tiempo regresa. Una nueva y adictiva tendencia entre adultos. Un viaje de "reegresados". Volver a Bariloche.

Julián Martínez

Nostalgias.

Nostalgias.

Los años pasaron, pero aquel viaje estudiantil que marcó la adolescencia de generaciones enteras ya no es un recuerdo exclusivo de los 17 años. Una iniciativa reúne a antiguos compañeros de aula para vivir otra experiencia.

El fenómeno de Bariloche que atrapa a las nuevas generaciones de adultos

Esta modalidad bautizada como el viaje de "reegresado" nació hace apenas cuatro años y explotó gracias a las redes sociales. La propuesta convoca a viejos amigos que buscan revivir anécdotas, y también a personas que jamás pudieron costear el trayecto original durante su juventud. Hoy, estos grupos cerrados de entre diez y veinte integrantes diseñan itinerarios a su total medida.

A diferencia del descontrol adolescente del pasado, las prioridades actuales son el disfrute de los paisajes. Las excursiones tradicionales como el Circuito Chico, el Cerro Campanario y el imponente Cerro Catedral se combinan con la majestuosa Ruta de los Siete Lagos. Los viajeros eligen extender sus fronteras visitando la tranquilidad de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El verdadero motor de esta tendencia está entre las actividades recreativas al aire libre, las experiencias gastronómicas y las catas de chocolates artesanales. Aunque la vida nocturna en los emblemáticos boliches sigue tentando a los más nostálgicos, el descanso y el confort hotelero ganaron terreno. Es una revancha planificada a diferencia de los gastos de la adolescencia.

Este reencuentro sin presiones escolares funciona como una terapia para desconectar de la rutina laboral y las responsabilidades. Las agencias de turismo locales ya registran una demanda creciente y adaptan sus servicios. Pregunta en la más cercana.

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