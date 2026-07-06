Una película de aventuras de Netflix que rescataron del olvido y hoy es un éxito

Esta película animada tiene casi el 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y está disponible en Netflix.

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Nimona es una película animada de Netflix que desafió todas las probabilidades para convertirse en un fenómeno global del streaming. Es sencillamente una historia fantástica.

En Netflix: una alianza inesperada contra el reino La trama sigue la historia de un caballero tecnológico medieval que es acusado injustamente de cometer un crimen.

Para demostrar su inocencia ante la sociedad, el guerrero debe unirse a una adolescente con asombrosos poderes para transformarse en animales.

Esta impredecible joven metamórfica podría ser el verdadero monstruo que la ley del reino busca destruir desde hace varias generaciones.