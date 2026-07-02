Una serie oculta de Netflix de la que nadie habla, pero que retrata tu vida

Los episodios de esta serie de Netflix reflejan un fragmento de tu propia historia personal. Interesante.

A diferencia de los dramas románticos tradicionales, esta serie de Netflix expone las conversaciones incómodas que todos tienen, pero que nadie se atreve a admitir en público. Esta propuesta abre una ventana a la realidad de las relaciones del siglo 21.

Netflix: los laberintos de la intimidad moderna en Chicago La producción original de Netflix titulada "Easy" cambia de personajes en cada capítulo. Su creador utiliza la improvisación para que los diálogos se sientan naturales, íntimos y dolorosamente cercanos para el espectador ordinario. La trama sigue las vidas cruzadas de diversos ciudadanos en los barrios más icónicos de Chicago.

Una de las historias más comentadas expone a una pareja casada con quince años de convivencia que intenta encender su vida sexual. Para romper la rutina diaria, deciden experimentar con juegos de rol basados en estereotipos de género tradicionales durante las fiestas de Halloween.