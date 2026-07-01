Basada en hechos reales: la película de Netflix que verás hasta el último minuto
No apta para impacientes: la cruda realidad detrás de esta película que arrasa en Netflix. Míralo hasta el final.
La película "Maixabel" en Netflix recrea con precisión uno de los capítulos más complejos del terrorismo en España. Aunque algunos la abandonanen los primeros minutos porque dicen que su ritmo es lento, la crítica internacional la ha consagrado como una obra maestra.
Su trama sobria y desprovista de sensacionalismo es precisamente lo que dota a esta película de una potencia emocional verdaderamente desgarradora.
Netflix: el perturbador camino hacia el perdón
La historia relata la vida de Maixabel Lasa, cuyo esposo, el político vasco Juan María Jáuregui, fue ejecutado por la banda terrorista ETA en el año 2000. Once años después del atentado, la viuda recibe una solicitud inédita: uno de los criminales arrepentidos pide hablar con ella cara a cara en la cárcel.