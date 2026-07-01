Basada en hechos reales: la película de Netflix que verás hasta el último minuto

No apta para impacientes: la cruda realidad detrás de esta película que arrasa en Netflix. Míralo hasta el final.

La película "Maixabel" en Netflix recrea con precisión uno de los capítulos más complejos del terrorismo en España. Aunque algunos la abandonanen los primeros minutos porque dicen que su ritmo es lento, la crítica internacional la ha consagrado como una obra maestra.

Su trama sobria y desprovista de sensacionalismo es precisamente lo que dota a esta película de una potencia emocional verdaderamente desgarradora.