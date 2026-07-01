"La casa de la pradera": Netflix promete romperla con el regreso de "La familia Ingalls" tras 40 años

La legendaria serie "La familia Ingalls" se prepara para conquistar a una nueva generación de espectadores bajo un nuevo título: "La casa de la pradera". Esta ambiciosa producción de Netflix se estrenará el próximo 9 de julio.

El objetivo de esta producción es recuperar la esencia del relato pionero, pero integrando una sensibilidad moderna y una visión más profunda sobre la vida en la frontera estadounidense del siglo XIX.

El trailer lanzado por la plataforma de streaming ofrece un adelanto narrado por la joven Laura . "Hace mucho tiempo, mamá, papá, Mary y Laura dejaron los grandes bosques de Wisconsin y se mudaron a la pradera, donde una nueva vida les esperaba", relata la protagonista. Las imágenes sugieren una mezcla de aventura y calidez familiar: "Cada día y cada noche era una aventura... eran felices porque eran una familia y estaban juntos".

La trama principal se mantiene fiel al punto de partida clásico: el viaje de los Ingalls desde Wisconsin hacia las vastas praderas del Oeste.

La serie explorará su proceso de adaptación, los desafíos diarios de la supervivencia y los inquebrantables lazos familiares. La sinopsis oficial describe la obra como un "drama familiar esperanzador, en parte una épica historia de supervivencia y en parte un relato sobre los orígenes del Oeste americano", prometiendo una "visión caleidoscópica" de aquella época.

Al frente del proyecto como showrunner y productora ejecutiva se encuentra Rebecca Sonnenshine (conocida por The Boys y The Vampire Diaries), quien creció leyendo la saga literaria, la cual ha vendido más de 73 millones de ejemplares en todo el mundo.

Sonnenshine busca "honrar su esencia", pero también profundizar en los matices, sugiriendo incluso la posibilidad de explorar el pasado de los personajes antes de su llegada a la pradera. "Esta serie es una historia de amor sobre una familia... con la que quieres pasar tiempo", afirmó entusiasmada.

Esta nueva versión cuenta con el respaldo de CBS Studios y la participación de Trip Friendly, hijo del productor original de la mítica serie de televisión, Ed Friendly.