Netflix: la saga para maratonear el fin de semana, ideal para los fanáticos del misterio

Cuando Netflix estrenó la primera entrega de Enola Holmes en 2020, 76 millones de hogares devoraron la producción en el primer mes. La fórmula de presentar a la hermana menor de Sherlock Holmes como una investigadora adolescente fue un acierto total que entrelazó aventura, intriga y comedia.

La trama inicial se dispara durante el decimosexto cumpleaños de Enola, momento en el que descubre la misteriosa y repentina desaparición de su madre, Eudoria. Desafiando la tutela de sus célebres hermanos mayores, Mycroft y Sherlock, la joven huye a la capital británica.

Durante su travesía, su destino se cruza con el del vizconde Tewkesbury, un aristócrata fugitivo. Juntos terminarán desarmando una conspiración política de escala nacional, mientras Enola sigue el rastro de pistas que vinculan el activismo de su madre con las sufragistas radicales de la época.

Millie Bobby Brown no solo asumió el rol protagónico , sino que se involucró activamente detrás de escena como productora del proyecto. El reparto principal se completó con Henry Cavill, quien encarnó a un Sherlock Holmes inusualmente empático y conectado con sus emociones; Sam Claflin como el rígido y conservador Mycroft; y la prestigiosa Helena Bonham Carter en la piel de la enigmática matriarca.

Gran parte del magnetismo de la propuesta radica en su frescura narrativa. La decisión de que Enola rompa constantemente la cuarta pared para interactuar de forma cómplice con el espectador le dio un ritmo moderno a la historia.

El rotundo éxito de audiencia aceleró los planes de expansión de la plataforma de streaming. En mayo de 2021 se confirmó oficialmente la secuela, Enola Holmes 2, que trajo de regreso al director Harry Bradbeer y al guionista Jack Thorne. Tras un rodaje iniciado a fines de ese año, la segunda parte desembarcó en las pantallas el 4 de noviembre de 2022, consolidando la fidelidad del público.

La expansión del universo Holmes continúa consolidándose. La franquicia se prepara para el inminente estreno de Enola Holmes 3. Para esta nueva aventura, la sinopsis oficial de Netflix revela un cambio radical de escenario: la acción se traslada a la isla de Malta, donde los preparativos de boda de la protagonista quedan suspendidos tras la misteriosa desaparición de su hermano Sherlock, obligándola a postergar sus planes personales para liderar una nueva e intrincada búsqueda.

La tercera entrega estará disponible en Netflix a partir del 1 de julio.

El adelanto de la tercera entrega