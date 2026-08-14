La miniserie de true crime en Netflix de solo 5 episodios perfecta para maratonear este sábado

La miniserie británica de Netflix, "Bomba en el Pan Am 103", basada en el atentado de 1988 se convirtió en un éxito instantáneo.

El 30 de julio, Netflix incorporó a su catálogo una miniserie basada en hechos reales que captó rápidamente la atención de la audiencia, superando los 5 millones de visualizaciones en sus primeros días. Se trata de Bomba en el Pan Am 103, una producción de 6 episodios que recrea el complejo escenario posterior al atentado contra el vuelo 103 de Pan Am.

Basada en hechos reales: de qué trata la miniserie "En 1988, un trágico atentado en cielo escocés durante un vuelo transatlántico une a la policía local y al FBI en la búsqueda de los atacantes. Basada en una historia real", detalla la sinopsis oficial de la plataforma.

Capítulo a capítulo, la historia reconstruye las minuciosas investigaciones posteriores al ataque ocurrido el 21 de diciembre de 1988 sobre la localidad de Lockerbie, Escocia, donde murieron 270 personas en total: 259 a bordo de la aeronave y 11 en tierra.

Por su ritmo atrapante y el nivel de detalle en la reconstrucción del caso, esta producción se presenta como la propuesta ideal para maratonear el sábado, especialmente para los fanáticos de las historias sobre crímenes reales.

El trailer de la miniserie Un elenco estelar La producción británica reúne a un destacado reparto para dar vida a los investigadores, agentes del FBI y allegados al caso: