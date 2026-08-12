Netflix: la miniserie de 8 capítulos ideal para ver si te gustó La Odisea
Esta miniserie de Netflix profundiza en las batallas, traiciones y profecías que marcaron el destino de Troya.
Para los apasionados de los relatos de la Antigua Grecia, batallas épicas e historias de dioses y héroes, Netflix cuenta en su catálogo con una miniserie ideal para maratonear: Troya: La caída de una ciudad.
Coproducida junto a la BBC, la producción de 8 episodios narra los acontecimientos previos a La Odisea de Homero. La serie se enfoca en el romance entre Paris y Helena y el colapso de Troya, sirviendo como el contexto histórico y mitológico indispensable para entender el posterior y largo viaje de regreso de Odiseo a su hogar.
De qué trata "Troya: La caída de una ciudad"
"En busca de la mujer prometida por Afrodita, el pastor Paris descubre su verdadera identidad y se enamora de Helena, cuyo rapto desencadena la Guerra de Troya", describe la sinopsis de la plataforma de streaming de la N roja.
A diferencia de las versiones cinematográficas tradicionales, la miniserie se enfoca tanto en los combates cruentos como en las traiciones familiares y el peso de las profecías. Además, muestra cómo las intrigas del panteón olímpico y el orgullo de figuras como Aquiles, Héctor y Agamenón terminan marcando el trágico destino de la ciudad.
El trailer de la miniserie de Netflix
Elenco de la serie
-
Paris: Louis Hunter
Helena: Bella Dayne
Rey Príamo: David Threlfall
Aquiles: David Gyasi
Héctor: Tom Weston-Jones
Agamenón: Johnny Harris
Odiseo (Ulises): Joseph Mawle
Reina Hécuba: Frances O'Connor