Netflix: la película que tiene 51 millones de reproducciones y tocó el corazón de la audiencia

La conmovedora historia de un pulpo y una viuda en un acuario de Netflix ya suma 51,3 millones de reproducciones y se posiciona como un éxito.

Netflix tiene en su catálogo una película que es un verdadero éxito. Criaturas luminosas es la adaptación cinematográfica de la célebre novela de Shelby Van Pelt. En total, tiene 51 millones de reproducciones.

Netflix: de qué se trata “Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo en este emotivo drama basado en la exitosa novela”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La historia presenta a Tova, una trabajadora de limpieza en un acuario que entabla una entrañable y peculiar amistad con un pulpo residente. Este improbable lazo se convierte en el motor que la impulsa a reabrir la búsqueda de la verdad tras la misteriosa desaparición de su hijo décadas atrás.

Millones de reproducciones en Netflix. Fuente: Netflix. Bajo la dirección de Olivia Newman, la producción de Criaturas luminosas marca el regreso a la pantalla grande de la dos veces ganadora del Óscar Sally Field. La acompañan en el reparto figuras como Lewis Pullman, Colm Meaney, Kathy Baker y Joan Chen.

Desde su llegada al catálogo de Netflix el 8 de mayo de 2026, la película ha demostrado una solidez envidiable. Sin haber necesitado el primer puesto semanal para destacar, cosechó 51,3 millones de reproducciones durante el primer semestre del año, posicionándose holgadamente en el puesto 13 del ranking global de la plataforma.