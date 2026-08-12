Netflix: la película de fantasía y romance que dura 91 minutos y es perfecta para cortar la semana

Netflix tiene una película de fantasía y romance basada en un best seller. Una joven llega a un reformatorio y descubre un secreto que cambiará su vida.

Netflix tiene en su catálogo Oscuros, una película de fantasía y romance estrenada en 2016. El film está basado en la novela homónima de la escritora estadounidense Lauren Kate y fue dirigido por Scott Hicks. La historia combina romance adolescente con elementos sobrenaturales y sigue a una joven que descubre un secreto relacionado con su pasado.

La protagonista es Lucinda “Luce” Price, una joven de 17 años que es enviada a un reformatorio después de ser acusada de un crimen que asegura no haber cometido. En ese lugar conoce a Daniel Grigori y a Cam Briel. Ambos jóvenes muestran interés por ella, aunque Daniel mantiene una actitud distante y parece esconder algo.

NETFLIX Con el paso de los días, Luce comienza a sentirse atraída por Daniel y tiene la sensación de que ya lo conoce. Al mismo tiempo, aparecen recuerdos y situaciones que no logra explicar. La joven descubre entonces que Daniel es un ángel caído y que existe una historia entre ambos que se repite a lo largo del tiempo.

Oscuros pertenece a los géneros de fantasía, drama y romance, con elementos de thriller. La película dura 1 hora y 31 minutos. El reparto está encabezado por Addison Timlin, quien interpreta a Luce, y Jeremy Irvine, en el papel de Daniel. Harrison Gilbertson interpreta a Cam. El elenco también incluye a Daisy Head, Lola Kirke, Sianoa Smit-McPhee, Hermione Corfield, Malachi Kirby, Joely Richardson y Juliet Aubrey.

La producción se realizó principalmente entre Reino Unido y Hungría. Para quienes buscan una historia de romance adolescente con fantasía y misterios sobrenaturales, Oscuros propone una trama centrada en un amor que atraviesa distintas vidas. La película está disponible en Netflix y es ideal para cortar la semana.