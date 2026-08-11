Pocos capítulos y mucho drama: la miniserie de Netflix ideal para maratonear

Netflix suma a su catálogo un drama intenso con "El frente costero", una miniserie corta que aborda los dilemas de una familia pesquera.

Netflix tiene muchas producciones en su catálogo, algo que a veces hace difícil la elección de qué ver. Pero para quienes busquen una serie corta y con mucho drama hay una producción ideal: El frente costero.

Esta miniserie tiene solamente 8 episodios que combinan problemas familiares, negocios y conflictos que ponen en riesgo a una poderosa familia.

La producción, titulada originalmente The Waterfront, fue estrenada a nivel mundial en junio de 2025 y está protagonizada por Holt McCallany, Melissa Benoist y Jake Weary. Creada por Kevin Williamson, la ficción está inspirada libremente en hechos reales y en algunas experiencias de la infancia de su creador.

De qué trata El frente costero "Una prominente familia de Carolina del Norte dedicada a la pesca se adentra en aguas peligrosas para mantener a flote su imperio empresarial al borde del naufragio", relata la sinopsis que ofrece Netflix.

La historia sigue a una familia que intenta sostener su negocio pesquero mientras atraviesa diferentes problemas que ponen en riesgo tanto su empresa como sus vínculos personales. A medida que avanzan los episodios, deberán tomar decisiones cada vez más difíciles para evitar que su imperio llegue a su fin.