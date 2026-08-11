Pocos capítulos y mucho drama: la miniserie de Netflix ideal para maratonear
Netflix suma a su catálogo un drama intenso con "El frente costero", una miniserie corta que aborda los dilemas de una familia pesquera.
Netflix tiene muchas producciones en su catálogo, algo que a veces hace difícil la elección de qué ver. Pero para quienes busquen una serie corta y con mucho drama hay una producción ideal: El frente costero.
Esta miniserie tiene solamente 8 episodios que combinan problemas familiares, negocios y conflictos que ponen en riesgo a una poderosa familia.
La producción, titulada originalmente The Waterfront, fue estrenada a nivel mundial en junio de 2025 y está protagonizada por Holt McCallany, Melissa Benoist y Jake Weary. Creada por Kevin Williamson, la ficción está inspirada libremente en hechos reales y en algunas experiencias de la infancia de su creador.
De qué trata El frente costero
"Una prominente familia de Carolina del Norte dedicada a la pesca se adentra en aguas peligrosas para mantener a flote su imperio empresarial al borde del naufragio", relata la sinopsis que ofrece Netflix.
La historia sigue a una familia que intenta sostener su negocio pesquero mientras atraviesa diferentes problemas que ponen en riesgo tanto su empresa como sus vínculos personales. A medida que avanzan los episodios, deberán tomar decisiones cada vez más difíciles para evitar que su imperio llegue a su fin.
Mirá el trailer de la miniserie
El elenco de la serie de Netflix
Uno de los atractivos de El frente costero es su elenco. Holt McCallany, reconocido por sus trabajos en Mindhunter y Fight Club, encabeza la producción junto a Melissa Benoist, conocida por interpretar a Supergirl, y Jake Weary.
La combinación de drama familiar, negocios y conflictos criminales hace que la serie avance rápidamente y sea una opción ideal para quienes buscan una producción corta para ver durante la semana.