Netflix estrenó "La última casa", el thriller claustrofóbico de ciencia ficción que es furor

Un nuevo fenómeno de entretenimiento desembarcó en el catálogo de Netflix . Se trata de La última casa , una película cargada de tensión y giros inesperados que logró escalar rápidamente hasta lo más alto del podio de reproducciones, liderando las tendencias.

“Tras quedar atrapados en su propia casa, los miembros de una familia deben sobrevivir con recursos cada vez más escasos y enfrentar la fuerza oscura que los mantiene encerrados”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama de la película gira en torno a un matrimonio , compuesto por Jason y Riley, y sus dos hijos, quienes viven en una tranquila zona residencial estadounidense. La rutina familiar se quiebra de manera drástica cuando descubren que, de forma inexplicable, ni ellos ni sus vecinos pueden cruzar los límites de sus propios hogares.

A diferencia de otras producciones del subgénero home invasion (películas desarrolladas en un único espacio confinado), el film no se limita al impacto inicial del aislamiento.

La narrativa abarca un arco temporal de varios años, mostrando el ingenio y la desesperación de la familia para subsistir a medida que los víveres se agotan. El conflicto escala al cabo de un lustro, cuando el hijo mayor manifiesta un deseo incontrolable de romper el confinamiento y explorar el exterior.

La dirección estuvo a cargo del francés Louis Leterrier, cineasta con amplia experiencia en el cine de acción y blockbuster gracias a títulos como ‘Transporter’ (2002), ‘El increíble Hulk’ (2008), ‘Furia de titanes’ (2010) y ‘Ahora me ves’ (2013). Sin embargo, su incursión en el terreno del suspenso y el terror evidencia ciertos altibajos narrativos.

En el plano actoral, la película se destaca por el protagonismo del brasileño Wagner Moura (recordado por su papel de Pablo Escobar en ‘Narcos’ y reciente nominado al Oscar a Mejor Actor en 2026 por ‘El agente secreto’) y de Greta Lee (nominada al Globo de Oro en 2024 por su labor en ‘Vidas pasadas’).