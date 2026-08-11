Sin bicarbonato: el producto estrella para terminar con el sarro en el inodoro

Con el uso diario, los grifos, las mamparas y la taza del inodoro terminan acumulando sarro que es difícil de remover. Sin embargo, no hace falta recurrir a químicos agresivos ni gastar dinero de más en productos comerciales para dejarlos relucientes.

El ácido cítrico es un aliado estrella para la limpieza del inodoro y los grifos. Este compuesto de origen natural se destaca por su efectividad para disolver sarro sin emitir olores fuertes ni dañar la porcelana.

Una opción para terminar con el sarro. Fuente. Shutterstock.

Mezclar entre 2 y 3 cucharadas de ácido cítrico en agua caliente y verter la preparación en la taza. Dejar reposar durante toda la noche para que el producto ablande las incrustaciones.

A la mañana siguiente, pasar el cepillo con firmeza y tirar de la cadena.

Aplicación en griferías y mamparas

Para remover la cal acumulada en metales, azulejos o vidrios, una opción directa es cortar un limón fresco al medio y frotarlo directamente sobre las áreas afectadas.

Tras dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos, basta con enjuagar con agua caliente para recuperar el brillo original.

Si no se dispone de ácido cítrico, existen combinaciones tradicionales con ingredientes de alacena que ofrecen un rendimiento similar como el spray de vinagre blanco con partes iguales de agua o la mezcla de bicarbonato de sodio y agua caliente.