Cómo destapar la ducha con vinagre y sin el plomero: el truco fácil para recuperar la presión del agua

La pérdida de presión en grifos y rociadores de ducha es un inconveniente doméstico frecuente. En la mayoría de los casos, este problema responde a la acumulación progresiva de sarro . Sin embargo, la clave está en un truco con vinagre .

Para solucionar este desperfecto sin recurrir a un plomero ni utilizar químicos abrasivos, existe una técnica casera simple y económica basada en el uso de vinagre blanco.

El vinagre de alcohol contiene ácido acético, un compuesto capaz de descomponer el carbonato de calcio y los depósitos minerales incrustados en las griferías. Al ablandar estas incrustaciones, los conductos quedan libres y el flujo de agua recupera su caudal y fuerza originales.

De esta manera, se pueden liberar las sales devolviendo un chorro uniforme . Además, permite descalcificar el exterior e interior de la grifería sin necesidad de desmontar la estructura.

La fórmula remueve también las manchas opacas de la superficie cromada y elimina restos de humedad, bacterias y malos olores atrapados en la regadera. Por último, se evita el gasto en repuestos o limpiadores industriales tóxicos.

Paso a paso

En primer lugar, llenar una bolsa plástica resistente con vinagre blanco hasta la mitad. Luego colocar la bolsa alrededor del cabezal de la ducha o grifo, asegurándose de que la zona obstruida quede completamente sumergida. Fijarla firmemente a la canilla utilizando una banda elástica o cinta.

Después dejar actuar el ácido acético durante varias horas (de preferencia durante toda la noche) para que ablande las capas más duras de sarro. Por último, retirar la bolsa, dejar correr agua caliente a máxima presión durante un par de minutos para expulsar los residuos sueltos y repasar la superficie con un cepillo de dientes en desuso para retirar los restos persistentes.