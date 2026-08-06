Para qué sirve rociar las paredes con vinagre y cuándo conviene hacerlo
El moho superficial puede ser eliminado con vinagre gracias a sus propiedades antifúngicas, aunque no soluciona problemas estructurales de humedad.
El vinagre es uno de esos productos que tiene múltiples usos dentro del hogar. Se utiliza en la cocina, en la limpieza e incluso en el jardín. Por eso, cada vez más personas descubren nuevas formas de aprovechar sus propiedades.
Quienes lo rocían sobre las paredes lo hacen con un objetivo claro: eliminar las manchas de moho que aparecen como consecuencia de la humedad. Si bien el vinagre no soluciona problemas de humedad estructurales, sí puede resultar eficaz para remover el moho superficial que suele formarse en ambientes como el baño o la cocina.
Por qué el vinagre elimina el moho
El vinagre no solo ayuda a limpiar el moho, sino que también puede eliminarlo gracias a su contenido de ácido acético. Este compuesto posee propiedades antifúngicas que alteran el pH del hongo, dañan su membrana celular y contribuyen a destruir su estructura de forma natural.
Cómo aplicarlo paso a paso
- Colocá vinagre blanco sin diluir en un pulverizador.
- Rociá directamente sobre la zona afectada por el moho.
- Dejá actuar entre 30 minutos y una hora.
- Frotá la superficie con un cepillo o una esponja.
- Limpiá con un paño húmedo y dejá secar bien el ambiente.
Para evitar que el moho vuelva a aparecer, es recomendable mantener los ambientes bien ventilados, reducir la humedad y reparar filtraciones o pérdidas de agua. De lo contrario, las manchas pueden reaparecer aunque se eliminen con vinagre.