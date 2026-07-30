Por qué cada vez más personas rocían las llaves de casa con vinagre blanco

Cada vez más personas rocían las llaves de casa con vinagre blanco, un truco de limpieza viral que disuelve la grasa y el sarro acumulados.

Las llaves de casa pasan gran parte del día en bolsillos, carteras, mochilas o apoyadas sobre distintas superficies. Como consecuencia, acumulan suciedad, grasa y microorganismos sin que muchas personas lo noten. Por eso, mantenerlas limpias también forma parte de una buena rutina de higiene.

En este contexto, se viralizó un sencillo truco para limpiarlas en pocos minutos: rociarlas con vinagre blanco. Este ingrediente, conocido por sus propiedades limpiadoras y desengrasantes, ayuda a eliminar la suciedad y a dejar las llaves con un aspecto mucho más limpio.

El vinagre es un conocido aliado de limpieza en casa. Foto: Shutterstock ¿Por qué rociar las llaves con vinagre blanco? El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a remover restos de grasa, suciedad y parte de las bacterias que pueden quedar adheridas a superficies de uso cotidiano. Entre sus principales beneficios se destacan:

Eliminar la suciedad acumulada entre las ranuras de las llaves.

Quitar la grasa que dejan las manos con el uso diario.

Neutralizar malos olores cuando permanecen durante horas en bolsillos o bolsos.

Devolverles brillo y un aspecto más limpio. Paso a paso: cómo limpiar las llaves correctamente Para aplicar este truco solo se necesitan unos minutos: