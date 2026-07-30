La forma correcta de salvar la ropa que se arruinó con lavandina

Las salpicaduras de lavandina arruinan la ropa de forma irreversible. Descubrí cómo disimular o reparar esas marcas para no desechar tus prendas favoritas.

A diferencia de lo que sucede con el aceite, la lavandina genera una reacción química oxidante que destruye el tinte original de la ropa de manera definitiva. Por este motivo, salpicar con lavandina es un verdadero dolor de cabeza.

Trucos para salvar las prendas manchadas con lavandina Sin embargo, que una prenda pierda su color en un sector no significa que deba terminar en el cesto de la basura. Con la estrategia adecuada, es posible atenuar la marca, disimularla o incluso rediseñar la vestimenta.

Soluciones caseras a las manchas de lavandina. Foto: Shutterstock Si la salpicadura acaba de ocurrir, la acción rápida es fundamental. Lo primero que se debe hacer es enjuagar la zona afectada con abundante agua fría para frenar la acción del químico y evitar que continúe deteriorando las fibras. Luego, hay que dejar secar la prenda al aire libre para evaluar la magnitud real de la decoloración.

Una vez identificada la mancha, existen distintas alternativas para rescatar la ropa según su color y el tamaño del daño. En telas claras la lavandina deja un tono amarillento visible. En este caso se aconseja mezclar en partes iguales alcohol y vinagre blanco, embeber un paño de microfibra y dar toques suaves sobre el borde (sin frotar). Eso ayudará a neutralizar los residuos químicos y emparejar el tono.

Otra opción es mezclar bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa, cubrir la mancha, dejar secar por completo y luego lavar la prenda de forma habitual.