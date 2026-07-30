Mejor que las cáscaras de huevo: el abono casero ideal para el potus

El agua de arroz se presenta como un abono económico y ecológico alternativo a las cáscaras de huevo, aportando almidón y nutrientes esenciales.

En jardinería, las cáscaras de huevo suelen ser el ingrediente estrella para un buen abono casero para plantas. Sin embargo, existe otra alternativa que también puede resultar útil para plantas de interior como el potus: el agua de arroz.

Por qué el agua de arroz beneficia al potus El agua que queda después de lavar o cocinar arroz contiene pequeñas cantidades de almidón, vitaminas y minerales que pueden favorecer el desarrollo de las plantas. En el caso del potus, este preparado puede estimular el crecimiento y ayudar a mantener un follaje más vigoroso cuando se utiliza de manera ocasional.

Este fertilizante natural se aplica cada 15 o 20 días. Foto: Shutterstock Además, su aplicación tiene otra ventaja: le damos un nuevo uso a un recurso que normalmente se desecha en la cocina. De esta manera, además de cuidar las plantas, usamos un ingrediente de casa como un abono ecónomico y fácil de usar.

Cómo preparar este abono casero Para utilizar el agua de arroz como fertilizante es importante que no tenga sal, aceite ni otros condimentos. Una vez fría, puede aplicarse directamente sobre el sustrato en lugar de un riego habitual. Lo recomendable es usarla cada 15 o 20 días, alternándola con agua común para evitar el exceso de humedad.