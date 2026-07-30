El k-drama de Netflix que deja al público sin palabras

El romance de Netflix que conmueve a todos por su triste desenlace. Hace llorar con su trágica historia.

No podrás aguantar las lágrimas. La película "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" cautiva en Netflix por la trágica prueba de afecto entre dos jóvenes.

Un k-drama sobre el olvido y el sacrificio personal La trama sigue a Han Seo Yun, una estudiante con amnesia anterógrada. Ella olvida cada mañana los eventos del día anterior y requiere un diario para recordar su vida diaria.

Su rutina cambia al conocer a Kim Jae Won, un compañero noble y tímido. El joven acepta acompañarla en citas para llenar sus jornadas de momentos alegres y notas llenas de cariño.