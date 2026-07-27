Este edificio resistió el doble terremoto en La Guaira: qué dijo el arquitecto

Un edificio de tres pisos, en La Guaira, quedó con leves fracturas tras el feroz doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. Su creador lloró de emoción al ver que su diseño salvó vidas.

Un mes después de los sismos de 7.2 y 7.5 grados, el panorama en la costa venezolana es devastador. Edificios en ruinas, locales emblemáticos destrozados y más de 5 mil fallecidos, según las cifras oficiales, marcan la tragedia. Sin embargo, la Residencia Puerto Viejo soportó el impacto y sigue en pie.

El arquitecto Elías Chayeb diseñó esta obra en los años ochenta con gran cuidado. Como nativo de la zona, él estudió el suelo de arena y la peligrosa activa falla de San Sebastián.

El terreno del litoral posee abundante arena, arcilla y acumulación de sedimentos aluviales. Este tipo de suelo saturado con agua funciona como un amplificador de las ondas sísmicas.

Para evitar el colapso, colocó una losa flotante de hormigón muy gruesa sobre la arena. Esta base especial hizo que la obra se moviera entera sin sufrir tantos daños.

Otras construcciones colapsaron por no adaptar sus bases al tipo de terreno. Los edificios muy altos funcionan como palancas destructivas durante un movimiento de tierra fuerte.

Los expertos afirman que este tipo de suelo amplifica las ondas del terremoto. Por esta razón, resulta peligroso levantar torres sobre zonas compuestas por arena y humedad.

Futuro

La solución para el futuro exige una planificación urbana consciente con reglas estrictas. Los especialistas recomiendan construir edificación baja de máximo cinco pisos en la costa.

Además, la tecnología moderna ofrece herramientas avanzadas para edificar sobre suelos complejos de manera segura. Este histórico edificio demuestra que el rigor profesional y la conciencia salvan vidas en momentos de crisis.