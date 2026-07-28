Netflix: el impactante thriller de 95 minutos que arrasa en la plataforma

Tras su estreno en abril en Netflix , "Depredador dominante" se consolidó como uno de los mayores éxitos de audiencia de la temporada. Así lo confirmó el reciente informe global What We Watched, donde escaló hasta el quinto puesto del Top 10 tras acumular la friolera de 129 millones de visualizaciones.

La película propone una carrera contra el tiempo de 95 minutos ambientada en la imponente y peligrosa geografía australiana.

“Una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama sigue los pasos de Sasha, interpretada por Charlize Theron , una escaladora profesional devastada por la trágica muerte de su esposo durante una expedición en montaña. Buscando procesar la pérdida y superar sus propios límites, la protagonista se embarca en una travesía en solitario en kayak por los ríos de un parque nacional en Australia.

Sin embargo, el viaje espiritual toma un giro siniestro cuando se cruza en el camino de Ben, encarnado por un oscuro Taron Egerton. Este misterioso hombre convierte la expedición en un cruento juego del gato y el ratón, obligando a Sasha a apelar a todo su entrenamiento físico y fortaleza mental para no transformarse en una víctima más.

Uno de los puntos más destacados por la crítica y el público es el contrapunto entre sus protagonistas.

El elenco secundario se completa con figuras como Eric Bana (Tommy), Bessie Holland (Cas) y Zachary Garred (Leah). Además de las intensas secuencias de riesgo, la película se destaca por una fotografía envolvente que contrasta la belleza monumental de los paisajes naturales con el horror del acecho.

Sin pretender revolucionar el género, Depredador dominante destaca por un ritmo ágil que sostiene la tensión de principio a fin.