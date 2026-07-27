La adictiva serie de Netflix que aborda la salud mental

El intenso drama legal de Netflix que arrasa por su toque humano. Una serie adictiva para arrancar la semana.

Perdiendo el juicio es una propuesta imperdible de Netflix que te mantendrá atrapado episodio a episodio. La protagonista de esta serie ofrece una actuación conmovedora que da fuerza a toda la historia.

El camino de una abogada para recuperar su lugar Amanda Torres era una abogada prestigiosa en la cima de su carrera profesional. Un fuerte brote de trastorno obsesivo compulsivo TOC en pleno juicio arruina su reputación en segundos.

El rechazo del sector legal la obliga a buscar empleo en un humilde despacho en decadencia. En ese caótico espacio encuentra compañeros inusuales que luchan contra sus propias adversidades.