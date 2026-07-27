Te quiero desde siempre: la comedia romántica que se posiciona entre lo más visto de Netflix

La nueva comedia romántica de Netflix aborda el temor a confesar sentimientos y las presiones sociales que condicionan decisiones.

Netflix despide el mes con el estreno de la comedia romántica Te quiero desde siempre. La trama plantea uno de los escenarios más temidos por quienes guardan sus sentimientos durante años y no se atreven a dar el siguiente paso.

En Te quiero desde siempre, la historia se centra en Haya, una mujer que ve cómo su mundo se derrumba el día en que Jawad, su mejor amigo de toda la vida, anuncia su compromiso matrimonial con otra persona. Haya, que siempre estuvo enamorada de él en secreto, se ve obligada a lidiar con el dolor de no haber expresado sus emociones a tiempo.

La película se presenta como una opción ideal para quienes buscan una comedia romántica fresca, que renueva la clásica fórmula de los "amigos a amantes" en un entorno cultural poco explorado por las producciones occidentales.

La película dura 91 minutos. Archivo Qué dijo la crítica sobre la nueva comedia romántica La prensa cinematográfica y los sitios especializados recibieron el largometraje de manera positiva, destacando el realismo de la trama, la dirección íntima y la construcción de personajes con conflictos creíbles.

En ese sentido, el trabajo de la directora Elie Semaan recibió elogios por lograr una puesta en escena donde la protagonista actúa con espontaneidad y simpatía, apoyada en el uso de planos medios antes que en grandes movimientos de cámara. Esta decisión técnica consigue que los silencios y lo que no se dice tengan tanto peso como los propios diálogos.