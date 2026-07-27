La serie de Netflix que esconde uno de los mejores dramas familiares de los últimos años

Esta serie es una de las mejores valoradas de Netflix y sigue siendo una recomendación ideal para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos.

En el inmenso catálogo de Netflix todavía sobreviven series que nunca tuvieron el reconocimiento masivo que merecían. Bloodline es una de ellas. A lo largo de tres temporadas construye un intenso drama familiar donde cada decisión tiene consecuencias y los secretos del pasado terminan siendo mucho más peligrosos que cualquier enemigo externo.

De qué trata Bloodline, la serie de Netflix Kyle Chandler, Ben Mendelsohn y Linda Cardellini interpretan a los hermanos Rayburn. Netflix Los Rayburn son una de las familias más respetadas de los Cayos de Florida. Dueños de un tradicional hotel frente al mar, llevan décadas construyendo una reputación intachable dentro de la comunidad. Sin embargo, esa imagen de armonía comienza a resquebrajarse cuando Danny, el hijo mayor y la oveja negra del clan, regresa a casa para participar de la celebración del aniversario del negocio familiar. Su vuelta reabre viejas heridas, revive conflictos que nunca terminaron de resolverse y obliga a sus hermanos a enfrentarse a un pasado que todos preferirían mantener enterrado.

A partir de ese punto, Bloodline se transforma en un thriller psicológico donde las lealtades familiares se ponen constantemente a prueba. Mientras las mentiras empiezan a acumularse y los secretos salen a la superficie, cada integrante de los Rayburn deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a los suyos y preservar el legado familiar.

Aunque la serie tiene elementos de thriller, el drama se posiciona en el eje de la historia. Lejos de proponer un giro tras otro, muestra cómo una mentira lleva a otra y cómo el peso de la culpa puede transformar por completo a una familia.

Gran parte del éxito de la serie está en el elenco. Kyle Chandler interpreta a John Rayburn, el hermano que intenta sostener el equilibrio familiar, mientras que Ben Mendelsohn entrega una actuación memorable como Danny, un personaje carismático y perturbador, que le valió un premio Emmy. Completan el elenco Linda Cardellini, Norbert Leo Butz, Sissy Spacek y Sam Shepard, acompañados por Chloë Sevigny, Jacinda Barrett, Jamie McShane y Enrique Murciano.