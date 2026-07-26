Qué ver en Netflix: el thriller español de José Coronado y la comedia de Kevin Hart para maratonear
Netflix suma un thriller conspirativo con José Coronado y una comedia con Kevin Hart para maratonear este fin de semana.
Netflix renovó su catálogo con dos películas de géneros opuestos pero de gran atractivo por sus tramas y elencos. Por un lado, la plataforma suma un thriller conspirativo protagonizado por el español José Coronado; por el otro, le da la bienvenida a una comedia de enredos liderada por la estrella hollywoodense Kevin Hart.
José Coronado regresa al servicio de streaming con Los creyentes, un thriller psicológico recién estrenado. La historia sigue los pasos de Martín, un hombre que, tras jubilarse, se convirtió en una persona aislada, agresiva y obsesionada con una oscura teoría de conspiración.
Su rutina cambia de forma drástica cuando su hija Ruth regresa al hogar familiar tras la muerte de su madre. Aunque en un principio la trama sugiere el atravesamiento de un duelo desgarrador, la convivencia deriva rápidamente en una espiral de sospechas que mantiene al espectador en constante alerta.
72 horas: la película con Kevin Hart
La segunda propuesta es 72 horas, una comedia en la que Kevin Hart encarna a un publicista cuarentón cuya carrera profesional quedó estancada. Su panorama cambia al ingresar por error a un grupo de chat organizado por veinteañeros para planificar una despedida de soltero en Miami.
La película fue dirigida por Tim Story —reconocido por comedias como Un novato en apuros (Ride Along) y Piensa como hombre (Think Like a Man)— y tiene una duración aproximada de 100 minutos, apoyada en el dinamismo y el estilo humorístico característico de su protagonista.