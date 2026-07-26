Solo 6 capítulos: la serie nórdica de Netflix que comienza con un caso imposible de explicar

Una llamada inesperada durante un programa de radio vuelve a abrir un misterio que parecía enterrado desde hacía más de dos décadas. Así comienza Equinox, una serie danesa de Netflix que, con apenas seis capítulos, construye una historia inquietante alrededor de una desaparición nunca resuelta.

La protagonista es Astrid, una mujer que todavía carga con el recuerdo de lo ocurrido cuando tenía nueve años. Su hermana mayor y varios compañeros de clase desaparecieron sin dejar rastros en 1999, un episodio que desde entonces estuvo acompañado por extrañas visiones y preguntas que nadie pudo responder.

La vida de Astrid parece haber encontrado cierta estabilidad hasta que recibe una llamada durante su programa de radio. Del otro lado de la línea aparece alguien relacionado con aquella noche, y unas pocas palabras bastan para que los recuerdos regresen con fuerza.

A partir de ese momento, la serie alterna entre el presente y los días previos a la desaparición. La investigación comienza con pistas concretas, pero rápidamente se interna en un terreno más oscuro, donde aparecen símbolos, rituales y sucesos que ponen en duda qué parte de la historia pertenece a la realidad.

Equinox no avanza como un policial tradicional. Su mayor atractivo está en la atmósfera, en la sensación permanente de que algo no encaja y en la forma en que los secretos familiares empiezan a ocupar un lugar tan importante como el misterio central .

Con seis episodios, la serie danesa propone un misterio atravesado por secretos familiares, visiones y antiguos rituales.

Una serie de Netflix para terminar en una tarde

La serie tiene seis episodios que duran entre 41 y 52 minutos. En total, la temporada completa demanda unas cuatro horas y media, por lo que puede verse de principio a fin durante una tarde o una noche de maratón.

La producción está encabezada por Danica Curcic, acompañada por Karoline Hamm, Viola Martinsen y Lars Brygmann. Fue creada por Tea Lindeburg y combina drama familiar, suspenso y elementos del folclore nórdico dentro de una historia deliberadamente sombría.

Actualmente, Equinox se encuentra disponible en Netflix Argentina. Su extensión breve y el misterio planteado desde el primer capítulo la convierten en una alternativa ideal para quienes buscan una serie oscura, diferente y lo suficientemente corta como para terminarla sin esperar varios días.