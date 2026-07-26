Maratón de domingo en Netflix con esta miniserie de tres episodios

Es una miniserie española de Netflix que combina misterio, crimen y drama en una historia de desapariciones.

Una de las producciones que se destaca en Netflix es Dos tumbas, una miniserie española creada por Agustín Martínez. Con apenas tres episodios, propone una historia de misterio y venganza que mantiene la tensión desde el comienzo. ¡Prepara el pochoclo y acomódate en el sillón para maratonear este domingo!

La trama comienza con la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero. Dos años después, cuando la investigación policial se cierra por falta de pruebas y sospechosos, Isabel, la abuela de una de las jóvenes, decide iniciar su propia búsqueda para descubrir qué ocurrió y hacer justicia.

NETFLIX La miniserie pertenece al género thriller, con elementos de drama, crimen y misterio. Está compuesta por tres episodios, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno, lo que permite verla en una sola tarde.

El reparto está encabezado por Kiti Mánver, quien interpreta a Isabel. La acompañan Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian, Nadia Vilaplana, Joan Solé, Carlos Scholz y Nonna Cardoner, entre otros actores.

Con un formato breve y un ritmo ágil, Dos tumbas es una opción para quienes disfrutan de las series de suspenso centradas en investigaciones criminales. Su historia apuesta por el misterio y la búsqueda de la verdad, con un relato que avanza sin pausas hasta su desenlace.