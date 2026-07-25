Intriga y conspiraciones: las miniseries de suspenso que atrapan a los usuarios de Netflix

Dos producciones de suspenso, 'Te encontraré' y 'El agente nocturno', capturan la atención en Netflix por sus historias de intriga y conspiraciones.

El género de suspenso se mantiene como uno de los favoritos de los usuarios de Netflix, gracias a producciones que combinan giros inesperados, intriga psicológica y conspiraciones. Dentro del catálogo de la plataforma, dos producciones destacan por su ritmo y su capacidad para mantener al espectador pegado a la pantalla: Te encontraré y El agente nocturno.

Te encontraré es una miniserie de 8 episodios que sigue la historia de David, un hombre que cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de su hijo de tres años. A pesar de que siempre defendió su inocencia, las pruebas presentadas en el juicio resultaron suficientes para condenarlo y convertirlo en uno de los hombres más buscados y criticados del país.

Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando su excuñada lo visita con una revelación: mientras revisaba sus redes sociales, Rachel descubrió la fotografía de un niño con un enorme parecido físico con su hijo y una marca de nacimiento idéntica. Este hallazgo impulsa una búsqueda desesperada por la verdad.

La serie es una adaptación de la novela de Harlan Coben. Netflix La serie de conspiraciones que llega a su fin Por otro lado, para los fanáticos del suspenso político y la acción pura, El agente nocturno se mantiene como uno de los thrillers más aclamados del catálogo de Netflix. La trama sigue a un agente del FBI de bajo perfil que trabaja en el sótano de la Casa Blanca, cuya vida cambia de forma radical tras responder una llamada que lo involucra en una conspiración dentro del gobierno estadounidense.