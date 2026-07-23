El drama romántico de Netflix que está dentro del ranking de lo más visto

Disponible en Netflix, "A pesar de ti" es la película basada en la novela de la escritora estadounidense Colleen Hoover.

Netflix renueva su catálogo y conquista a sus suscriptores. Una de las películas que está dentro del ranking de las más vistas en este momento es A pesar de ti (Regretting You). Dirigida por Josh Boone, está basada en la obra homónima de la escritora estadounidense Colleen Hoover.

La historia sigue a Morgan Grant, una mujer que dejó de lado muchos de sus sueños para formar una familia siendo muy joven. Tras una tragedia inesperada, su relación con su hija adolescente, Clara, se vuelve cada vez más difícil. Mientras ambas intentan superar el dolor, también enfrentan secretos familiares que cambiarán su forma de ver el pasado y el futuro.

NETFLIX Con una duración de 1 hora y 56 minutos, la película se enmarca dentro del drama romántico. A lo largo del relato explora temas como el duelo, el perdón, los vínculos familiares y las segundas oportunidades, manteniendo el tono emocional característico de las historias de Colleen Hoover.

El reparto está encabezado por Allison Williams como Morgan Grant y Mckenna Grace en el papel de Clara. También participan Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood y Clancy Brown.

La adaptación fue dirigida por Josh Boone, conocido por llevar al cine otras novelas románticas como Bajo la misma estrella. En esta oportunidad vuelve a apostar por un relato centrado en las emociones y en las relaciones personales, con un enfoque que combina drama familiar y romance.