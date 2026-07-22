Romance y fenómenos paranormales: por qué ver Muertos de amor, la serie tendencia en Netflix

La plataforma de streaming suma a su catálogo una producción surcoreana que entrelaza el romance con elementos paranormales y comedia.

Muertos de amor es uno de los recientes estrenos de Netflix. La serie presenta una historia que equilibra romance, misterio paranormal y comedia, centrada en la alianza entre una heredera que ve fantasmas y un fiscal que les teme.

La trama tiene como protagonista a Cheon Yeo-ri, la directora ejecutiva de un hotel de lujo que vive atormentada por espíritus de personas que sufrieron muertes injustas. Su rutina cambia de forma radical al cruzarse con Ma Gang-uk, un fiscal enfocado en resolver casos de homicidio.

Por accidente, ambos descubren que el contacto físico entre ellos desata un efecto que neutraliza temporalmente las visiones de la protagonista. Esta particularidad los obliga a trabajar en equipo, aprovechando las capacidades de Yeo-ri para resolver misterios criminales y buscar justicia para las víctimas.

La serie con pocos capítulos que se puede ver de un tirón. Archivo Por qué darle una oportunidad a la nueva serie de Netflix Más allá de su premisa sobrenatural, la producción se destaca por la química de la pareja protagonista y por una estructura narrativa que resuelve casos individuales mientras desarrolla el arco principal. Asimismo, la combinación de géneros permite visibilizar problemáticas sociales de Corea del Sur, como los abusos de poder y la desigualdad.