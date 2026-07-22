José Coronado vuelve a Netflix con un tenso drama psicológico que te dejará con los pelos de punta

José Coronado regresa a Netflix con "Los creyentes", un drama psicológico que explora las grietas de una familia tras la muerte de la madre.

El próximo 24 de julio Netflix pondrá a disposición una nueva apuesta. Los creyentes es un drama donde las sospechas familiares se transforman en el mayor enemigo. La producción consolida a José Coronado como una de las caras de la plataforma.

Netflix: de qué se trata “Tras la repentina muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal y se reúne con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a preguntarse qué fue lo que en realidad sucedió”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Netflix tiene un estreno prometedor. Fuente: Netflix. En esta oportunidad, la narrativa de la película se aleja de los moldes convencionales del género para sumergirse en un conflicto tan íntimo como asfixiante, donde el duelo y la desconfianza desarman por completo la estructura familiar.

La trama sigue a Martín (interpretado por Coronado), un hombre retirado de la vida laboral que vive recluido, sumido en la hostilidad y dominado por teorías conspirativas. La dinámica cambia drásticamente con la llegada de su hija Ruth (Stéphanie Magnin), quien regresa a la vivienda tras la repentina muerte de su madre.

Sin embargo, el proceso de duelo pronto queda opacado por la incertidumbre: el comportamiento errático de Martín y las sombras detrás del fallecimiento de su esposa llevan a Ruth a sospechar si su propio padre está involucrado en el hecho. A partir de allí, la historia propone un juego permanente de manipulación psicológica donde la verdad resulta inasible.