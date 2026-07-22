José Coronado vuelve a Netflix con un tenso drama psicológico que te dejará con los pelos de punta
José Coronado regresa a Netflix con "Los creyentes", un drama psicológico que explora las grietas de una familia tras la muerte de la madre.
El próximo 24 de julio Netflix pondrá a disposición una nueva apuesta. Los creyentes es un drama donde las sospechas familiares se transforman en el mayor enemigo. La producción consolida a José Coronado como una de las caras de la plataforma.
Netflix: de qué se trata
“Tras la repentina muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal y se reúne con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a preguntarse qué fue lo que en realidad sucedió”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.
En esta oportunidad, la narrativa de la película se aleja de los moldes convencionales del género para sumergirse en un conflicto tan íntimo como asfixiante, donde el duelo y la desconfianza desarman por completo la estructura familiar.
La trama sigue a Martín (interpretado por Coronado), un hombre retirado de la vida laboral que vive recluido, sumido en la hostilidad y dominado por teorías conspirativas. La dinámica cambia drásticamente con la llegada de su hija Ruth (Stéphanie Magnin), quien regresa a la vivienda tras la repentina muerte de su madre.
Sin embargo, el proceso de duelo pronto queda opacado por la incertidumbre: el comportamiento errático de Martín y las sombras detrás del fallecimiento de su esposa llevan a Ruth a sospechar si su propio padre está involucrado en el hecho. A partir de allí, la historia propone un juego permanente de manipulación psicológica donde la verdad resulta inasible.
Con Los creyentes, Netflix reafirma su estrategia de apostar por historias de fuerte sello de autor, demostrando que en ocasiones los escenarios más perturbadores no están afuera, sino en la intimidad del propio hogar.