Netflix: una miniserie de época con un asesinato ideal para una maratón

Verano del 36 llegó a Netflix con una historia de época, crimen y drama. De qué trata la miniserie, cuántos capítulos tiene y quiénes integran el reparto.

Netflix sigue ampliando su catálogo. Una de las recientes incorporaciones es Verano del 36 (L'Été 36), una miniserie franco-belga de seis episodios que combina drama, misterio y una reconstrucción histórica ambientada en la Costa Azul durante la década de 1930.

NETFLIX La historia transcurre en Niza, en 1936, cuando miles de trabajadores disfrutan por primera vez de las vacaciones pagadas impulsadas por el gobierno del Frente Popular francés. En ese contexto, el asesinato de un fiscal en el lujoso Hotel Riviera altera la tranquilidad del lugar y une los destinos de cuatro mujeres de orígenes muy diferentes, todas relacionadas de alguna manera con la víctima.

A medida que avanza la investigación policial, salen a la luz secretos, conflictos familiares y diferencias sociales que marcan el rumbo de la trama. La serie combina el suspenso propio de un policial con el retrato de una época de profundos cambios en la sociedad francesa, donde las tensiones entre clases ocupan un lugar central.

El tráiler de la miniserie disponible en Netflix La miniserie está compuesta por seis capítulos, con una duración que ronda los 50 minutos cada uno. Su propuesta mezcla drama, misterio, thriller policial y ficción histórica, en una producción pensada para verse en un tirón.

El elenco está encabezado por Julie de Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy y Constance Gay. También participan Miou-Miou, François-Xavier Demaison, Pascal Elbé, Sam Karmann, Simon Ehrlacher y Assaad Bouab, quienes completan el reparto principal.