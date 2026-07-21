De qué trata la nueva serie coreana de época y terror que llegó a Netflix

Con un despliegue visual destacado y efectos especiales, la miniserie coreana de Netflix explora el trauma y la venganza, marcando el regreso de Nam Joo-hyuk.

Netflix acaba de estrenar una producción elogiada por su trabajo en vestuario, fotografía y escenarios que incluyen palacios y paisajes naturales, además de un despliegue de efectos especiales que marca un elevado estándar para las próximas producciones asiáticas. La miniserie combina investigación policial, elementos de horror y drama político.

El palacio del este está ambientada en la dinastía Joseon y comienza cuando el heredero del reino aparece muerto en circunstancias misteriosas. La tragedia revive una antigua leyenda que amenaza con acabar con la familia real. Ante esta situación, el rey convoca a un guerrero capaz de enfrentarse a los espíritus, quien pronto descubre una nueva víctima.

Sin embargo, el protagonista no estará solo: cuenta con la compañía de una joven que posee el don extraordinario de escuchar las voces de los muertos. Juntos forman un equipo para enfrentar a las entidades sobrenaturales, destapar secretos milenarios y desenredar una trama política que pone en riesgo el futuro del reino.

Por qué darle una oportunidad a la serie La crítica ha destacado la exploración de temas como el trauma, la culpa, la venganza y las heridas del pasado, mientras la relación entre los personajes evoluciona desde la desconfianza inicial hasta un vínculo sólido.